Это проект, который реализуется в Казахстане с 2014 года, продолжается и по сегодняшний день.

Число грантов растет

В этом году учиться в северных регионах республики готовы 3000 выпускников туркестанских школ. Для них ежегодно предоставляется большое количество грантов, в этом году за счет роста потенциальных участников программы оно традиционно увеличилось. Для «Серпин 2050» 2018-2019 учебного года этот показатель составляет 5089 мест в университетах (вузах) и 740 грантов для колледжей. Принять участие в программе и поучаствовать в конкурсе на грант может любой желающий выпускник, который принял участие в ЕНТ и прошел его пороговый уровень.

Студенты, поступившие по программе «Серпин 2050», получают множество дивидендов – в виде стипендии, обеспечением общежития, кроме этого студентов обеспечивают трехразовым питанием и один раз в год им оплачивается проезд в свой регион.

В этом году на учебу в университетах по программе «Серпин 2050» было выделено 5089 грантов. По сравнению с прошлым годом, это больше на 1376 грантов. Студентам было предложено более 350 специальностей, 195 из них – технические, 91 – педагогические специальности и 64 гранта выделено на сельское хозяйство. Основная цель проекта – обеспечить продвижение молодых людей из южных регионов занятости в другие регионы, для развития программы занятости молодежи, обеспечения равного доступа к образованию и трудовым ресурсам в стране.

«Основным направлением «Серпин 2050» является размещение и трудоустройство молодых людей в высших и профессиональных учебных заведениях в северных регионах Казахстана, где населения очень мало и необходимы специалисты. Программа охватывает 14 областей, 9 из которых являются принимающими, а 5 – отправляющими регионами. Около 15 тысяч молодых людей в Казахстане были зачислены на участие в «Серпин 2050» в этом году. Причем около 50% молодых людей, обучающихся в рамках программы, отправляются на север именно из нашей области», – рассказала немного о цели и статистике государственной программы Раушан Аманова, старший специалист управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области.

А вот какую статистику приводит глава министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мадина Абылкасымова. Она уверена, что такие программы как «Серпин 2050» существенно помогают снизить безработицу в стране. Так, безработица среди молодежи, по подсчетам специалистов, на сегодняшний день находится на низком уровне и составляет 3,8%, то есть 82,4 тысячи человек. Общий уровень безработицы по республике – 4,9%.

«Ежегодно на рынок труда выходит более 120 тысяч выпускников школ, из которых поступают в колледжи 18%, переходят в вузы 60%, остаются без квалификации 19%, прочие – 4% (уехали из страны, призваны в армию и др.). По уровню образования 36% молодежи имеют высшее образование, 39% – среднее специальное образование, 25% – основное, общее, начальное образование. По проекту «Серпин» предоставляется возможность для молодежи получения бесплатного высшего технического и профессионального образования. В настоящее время в 26 вузах страны обучаются 16 472 серпиновца», – привела статистику Мадина Абылкасымова.

Когда и где принять участие в программе

Ежегодно представители университетов из Северного, Восточного, Западного и Центрального регионов республики выезжают в южные регионы страны. Такой масштабный информационный тур стартует в самом жарком месяце лета – почти к концу июля. Представители высших учебных заведений располагаются, как по традиции, возле крупных университетов – таких как ЮКГУ, ЮКПУ и т. д. Подробную информацию к этому времени можно найти на официальном сайте программы serpin.kz. Такие информационные туры кочуют по городам и селам и собирают тысячи соискателей. Однажды мне довелось спросить у одной из них – почему учеба ее так привлекает в дальнем регионе? Выпускница Перизат Бектас – уроженка Тюлькубасского района. В этом году девушка сдала ЕНТ с результатом в 85 баллов. Из-за того, что ей не хватило денег, чтобы поступить в университет на платной основе, девушка решила подать документы на участие в программе «Серпин 2050».

«Я, к сожалению, не смогла найти расценки на учебу в вузе на свой кошелек. Сначала мое настроение упало до отметки ноль. Но нужно же было дальше что-то делать. Мою сестру, проживающую в Шымкенте, однажды пригласили принять участие в программе «Серпин 2050». Я услышала, что туда берут даже тех, кто преодолел пороговый уровень ЕНТ даже с минимальными баллами. И я решила принять участие в программе. Для обучения выбрала университет в Караганде. Там есть знакомые», – рассказала нам Перизат Бектас, участница программы «Серпин 2050».

Из личного опыта: а как там вообще? Не холодно?

Холодно, ответила Жулдызай Жаксылык. Но многие люди весь год живут в окружении дождя и снега. Но холод не помеха для тех, кто хочет жить хорошо и учиться бесплатно. Девушка одна из первых выпускников программы «Серпин 2050». На учебу Жулдызай была зачислена еще в 2014 году, и вот недавно получила свой заветный диплом. Девушка с удовольствием рассказала нам, как прошли годы учебы «в холоде» и с какими трудностями придется столкнуться участнику программы «Серпин 2050».

«Я не рассказывала о трудностях ни моим родителям, ни братьям и сестрам. Потому что мне нужен был грант. В первый раз для учебы я выбрала город Петропавловск, хотя я не знала, что это за город. Позже передумала и выбрала Павлодар. Когда я поступила и приехала домой собрать вещи, чтобы окончательно заселиться в общагу, мои родители начали расспрашивать как там, как город? Они волновались за меня, это естественно. Но я ответила, что все нормально. Тем более, что мои одноклассницы тоже решили принять участие в программе и выбрали тот же вуз, что и я. То, что там будут мои знакомые, очень утешило и меня, и родителей», – вспоминает Жулдызай Жаксылык, первая выпускница программы «Серпин 2050».

Но оказалось, что трудности впереди. Это привыкание к новому распорядку дня, недели, новый город, новые люди, незнакомая обстановка. Но Жулдызай действительно быстро привыкла.

«Все обещания, которые нам давали, когда мы подавали документы на участие в государственной программе, были выполнены. Бесплатное образование, хорошие условия, достойное образование. Я даже начала учить русский язык и давать своеобразные уроки казахского языка своим однокурсникам и однокурсницам. Сейчас я рада, что пережила все трудности и осталась учиться», – уверена Жулдызай.

Попросили мы Жулдызай поделиться и подсказками для тех, кто решит принять участие в программе «Серпин 2050». Записывайте и запоминайте.

Первое, прежде всего, запаситесь теплой одеждой. Зима на севере страны хоть и красива, но весьма сурова. Перенести ее можно, но только в теплой одежде. Пуховики, утепленные сапоги, шапки и перчатки – главное, что вы должны с собой захватить из дома.

Второе, возьмите с собой дополнительные деньги. Все-таки здесь дорогие продукты, особенно фрукты.

В-третьих, будьте готовы к бессонным ночам. Учителя здесь очень требовательны.

Абсолютно нет коррупции и «отмазаться» деньгами на зачетах и сессии не получится. Если вы плохо учитесь, то будьте готовы получать плохие оценки, «неуды».

В-четвертых, будьте терпеливы. Сначала это сложно, но потом вы привыкните. По своему опыту говорю. Люди здесь очень лояльные и добрые. Город тихий. Молодежь культурная. Через годик-другой вы привыкните.

Не тяните с выбором!

Прием документов по программе «Серпин 2050» уже завершился. Но думать о том, куда поступать 11-классники должны начать уже сейчас. Государственная программа «Серпин 2050» – это отличная возможность сэкономить средства и получить достойное образование.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте serpin.kz. В разделе «Главная информация» есть ссылки, где можно получить подробную информацию о проекте «Серпин 2050». В разделе «Кто принимает участие в проекте?» и в разделе «Как поступить в вуз по программе Серпин» можно узнать об условиях участия в проекте. Кроме того, в разделе «отправляемых регионов» можно найти информацию о пяти отправляемых регионах, в разделе «Принимающие регионы» можно подробно узнать о пяти регионах, которые принимают документы, их адрес и контактные телефоны.

На местном уровне в дополнительной информации может помочь Туркестанский «Молодежный областной ресурсный центр», он расположен по адресу: город Шымкент, проспект Бауыржана Момышулы, дом 4.

Анастасия Новикова