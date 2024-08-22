Акимат Шымкента выделит 285 грантов на обучение в вузах

Акимат города выделит 285 образовательных грантов со стипендией на обучение в ведущих вузах города. Официальное заявление опубликовал у себя на странице в социальных сетях Габит Сыздыкбеков, передает OTYRAR.

«В этом году мы сделали еще один важный шаг к созданию условий для качественного образования и профессионального роста нашей молодежи. Это решение было принято мной с учетом растущей потребности в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые станут опорой нашего города», — отметил Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента.

О том, когда и как будут распределять гранты в акимате города рассказали, что сейчас в данном направлении ведутся работы и призвали следить за обновлениями на официальной странице управления образования. Средства выделены из местного бюджета. К слову, в прошлом году акимат Шымкента воздержался от выдачи образовательных грантов.

Напомним, в этом году распределение образовательных грантов в казахстанских университетах обернулось скандалом. В социальных сетях завирусились видео выпускников с жалобами на несправедливое распределение. Они заявили, мол, гранты были отданы абитуриентам из пострадавших от паводков регионов.

Министр науки Саясат Нурбек в свою очередь заявил, что для поступления в бакалавриат было выделено 79 тысяч грантов. А тем, кто показал хороший результат на ЕНТ, но не смог получить возможность обучаться за счет государства, будет перераспределение нескольких тысяч неиспользованных грантов. Также гранты выделяют акиматы и Фонд «Қазақстан халқына».