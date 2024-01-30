Специалисты без педагогического образования смогут работать в школах

Экспертов с высшим, но не педагогическм образованием планируют привлекать в школы в качестве педагогов.

Для этого им нужно будет пройти годичные курсы, которые включают в себя теорию, практику и преподавание в школе, и получить соответствующий сертификат. Новая система, уверены специалисты, поможет решить главную проблему — дефицит педагогов в стране.

«Специалисты, которые уже имеют высшее образование и прошли обучение по смежным дисциплинам могут завтра заменить недостающих учителей, это первое, второе приход учителей из другой сферы несколько разнообразит профессиональную жизнь в школе. Учителя будут активно обучать друг-друга», — говорит Жанбота Абдыкаримова, директор центра педагогического мастерства АОО «НИШ».

Специалисты считают, что этот метод будет пользоваться спросом, так как зарплаты у учителей сейчас довольно высокие. По словам экспертов, систему бокового входа используют в разных странах, причем не только в школах но и в ВУЗах. Для обучения привлекают известных специалистов, обладающими большими знаниями, опытом и квалификацией, которые могут передать детям свои здания.

«Нужно учить детей правильно разбираться, учить их критическому мышлению, взаимодействию и правильно применять полученные знания. Другое дело насколько качественно эти люди будут обучаться педагогике. Знания по педагогике, коммуникациям это должно быть полноценное обучение не просто галочка, не просто сертификат», — говорит Нуркен Халыкберген, ректор университета Мирас.

Педагоги говорят: работа со школьниками не для всех. Требования к учителям всегда высокие. Педагог должен, в первую очередь, любить детей, уметь находить с ними общий язык, быть воспитанным и культурным, иметь богатую и поставленную речь, чтобы школьники учились с удовольствием.

«Человек, который хочет работать в школе он должен быть подготовленный морально и психологически. Разные ситуации встречаются и он должен находить выход из этих ситуаций. Учитель является важной фигурой и от того какой он учитель подготовлен ли он зависит качество образования и это отражается на наших детях», — говорит Сауле Усенова, учитель русского языка школы-гимназии УСЕНОВА №65.

Родители при этом также не против нововведений. Говорят, главное, чтобы обучение пошло на пользу детям.

Пока систему бокового входа в профессию планируют применять в НИШ. Но как говорят эксперты, после прохождения годового обучения и получения сертификата, сложностей с трудоустройством на работу в общеобразовательные школы не будет.