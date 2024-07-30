Инфраструктура объектов образования модернизируется в Туркестанской области

В Туркестанской области улучшается инфраструктура объектов образования.

Это стало возможным благодаря эффективному расходованию и экономии бюджетных средств. На еженедельном заседании аппарата акима Туркестанской области были затронуты проблемы в сфере образования и обсужден ход работ по капитальному ремонту школ.

Вопросы трехсменного обучения и аварийных школ решают в Туркестанской области. Аким региона Дархан Сатыбалды поручил активизировать работу по подготовке объектов образования к новому учебному году. Учеников необходимо обеспечить безопасным и качественным образованием в школах с соответствующей инфраструктурой.

«Школы, где ведется ремонт, должны быть полностью готовы к 1-му сентября. Следите за строительными и ремонтными работами, проведите работу с подрядчиками. Акимы районов и городов — изучите и возьмите на постоянный контроль проблемные объекты. Работы должны быть выполнены своевременно. Нужно качественно выполнить работу по переводу котельных в школах на газ, усилению мер безопасности, обеспечению учащихся учебниками, транспортировке детей к школам, горячему питанию и другие моменты», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

При непосредственной поддержке главы региона в этом году ремонтируют 321-ну школу. На это предусмотрено 20 миллиардов 100 миллионов тенге. В 22-ух школах идет капитальный ремонт, в 193-ёх — текущий — за счет сэкономленных бюджетных средств направлено 10 миллиардов 200 миллионов тенге.

«Ведется работа по переводу системы отопления 106 образовательных учреждений на природный газ. В области сейчас четыре аварийные и пять трехсменных школ. Началось строительство зданий для аварийных школ, до конца года планируется ввести в эксплуатацию три школы. Предполагается, что до конца года будут введены в эксплуатацию дополнительные здания для пяти трехсменных школ. Из тысячи двухсот семидесяти девяти имеющихся в области государственных объектов образования, 63 подключены к централизованной системе отопления, 1 216 — через автономные отопительные котлы. Из указанных объектов образования 84 процента прошли компрессионные работы, выданы акты подготовки к отопительному сезону», — говорит Жандос Маханбетов, и.о. руководителя управления образования Туркестанской области.

Избавиться от трехсменного обучения поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Численность населения страны перешагнула отметку в 20 миллионов. Ежегодно в стране рождается более 400-сот тысяч детей. А значит количество школьников увеличится в два раза.

«Темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования. Нехватка школ уже стала одной из наиболее актуальных проблем. За годы независимости в стране было построено около 2 300 школ. В результате удалось избавиться от четырехсменной системы образования. Однако трехсменная система обучения имеет место и сейчас. Техническое оснащение многих школ устарело. Все эти проблемы требуют системного решения. Благодаря этому мы навсегда избавимся от трехсменного обучения. На недавней встрече с предпринимателями я поднял вопрос о необходимости строительства школ в качестве благотворительной помощи. Это вопрос гражданской ответственности. Я думаю, что наши предприниматели будут активно участвовать в этой работе. Кроме того, незаконные доходы лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, идут на строительство школ», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

На заседании под председательством главы Туркестанской области также рассмотрели вопросы комплектования предметных кабинетов, охвата учебниками, подготовки к новому учебному году и другие актуальные вопросы.