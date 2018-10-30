Борцы со всего мира собрались на Чемпионат Мира по греко-римской борьбе в Будапеште. Шымкентские борцы показывают отличные результаты на чемпионате мира по борьбе.

В весовой категорий 67 кг борец из Шымкента Мейржан Шермаганбет завоевал бронзовую медаль.

Молодому борцу 21 год, спортсмен тренировался в спортивной школе «Шанырак», чемпион РК, победитель международного старта «Гран При». На ковре Мейржан одержал победу над борцом из Франции Мамадасса Силла со счетом 9:0.

«На самом деле особый вклад в подготовке к мировом старту внес наш руководитель городского управления Алибек Нуртаев. Мы будем отстаивать гордое имя нашего города. Соперники подготовлены отлично, но и мы не слабы, мы готовы показать свое мастерство. Хочу отдельно поблагодарить нашего акима, мы не подведем», — сказал борец Мейржан Шермаганбет.

В Шымкенте уделяют большое внимание развитию спорта, в городе функционирует спортивная школа по разным видам борьбы, работает центр олимпийской подготовки. Борцы Шымкента тренируются в новом зале.

Борцов поддерживает на чемпионате руководитель управления спорта, который уверяет, что настроение спортсменов отличное.

«Мы очень долго шли к этой медали. Она даст импульс к наибольшему развитию борьбы в Шымкенте. Бурными темпами в Шымкенте развивается борьба. Открываются залы при поддержке акимата. Мы будем работать упорно, мы надеемся завоевать лицензию для участия в олимпийских играх в Токио.

Наши ребята готовы побеждать, но главное для нас — заявить о себе, показать себя. Что касается соперников, нет слов, все подготовлены, чемпионат проходит на хорошем уровне. Наши борцы показывают хорошие результаты, наша молодежь стремится и не ленится», — пояснил Алибек Нуртаев, руководитель управления спорта г. Шымкента.

К слову, именно про шымкентских борцов чаще всего говорят, называя их сильными и выносливыми.