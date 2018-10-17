В Арысском районе Туркестанской области впервые вырастили сорго, сообщает «Хабар 24».

В этом году кормовую культуру посадили в качестве опытного образца. Почти 60 гектаров посевных площадей сейчас дают по 60 центнеров продукции с гектара.

Высота стеблей местами достигает шести метров. По словам специалистов, при соблюдении агротехнологий, растение может дать урожай и от 250 до 500 центнеров, а при хороших семенах оно поспевает за 90-120 дней. Преимущественно сорго растет в северных регионах страны. Оно засухоустойчиво, неприхотливо к почвам, а при орошаемом земледелии дает стабильно высокие урожаи. Сорго, внешне напоминающее кукурузу, в основном используют как кормовую культуру, преимущественно на молочно-товарных фермах. Имея богатое содержание сахара, является незаменимым продуктом в кормопроизводстве.

Аширхан Зейденов, главный агроном: — Это одни из видов сочных кормов для крупнорогатого скота. Мы убедились на опытном поле, что культура очень выгодная. На следующий год мы планируем высадить еще больше на площади в 200-300 гектаров. Бахтияр Рыскулбекулы, глава фермерского хозяйства: — На силос мы обычно сеем кукурузу. С нее получаем урожай в 35-40 тонн с гектара. Ну а эта культура дает еще большую урожайность. Сейчас, учитывая опыт западных стран, мы складируем ее в современных силосных ямах. Это наши зимние запасы кормов.