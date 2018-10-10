Столичные полицейские нашли близких мужчины, потерявшего связь с родственниками, передает DailyNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

По данным правоохранительных органов, 6 октября 48-летний мужчина обратился за помощью в розыске близких родственников, так как потерял с ними связь. Оказалось, что он находился в столице около месяца без определенного места жительства.

Полицейские провели поисковые мероприятия по оперативным справочным службам МВД РК. В результате были установлены близкие родственники, проживающие в Туркестанской области Тюлькубасского района, поселок Ванновка.

Стражи порядка связались с родственниками по телефону. Родные попросили отправить его к ним, при этом пообещав встретить его на автовокзале.

В тот же день полицейские помогли мужчине приобрести проездной билет на междугородний рейсовый автобус сообщением «Астана – Шымкент».

По словам сотрудников, мужчина добрался до пункта назначения и встретился с родственниками.