Сын пострадавшей от пулевого ранения заместителя акима Толебийского района Рабиги Бейсебаевой, Болат Жаппаров, экстренно прилетел из Астаны, чтобы навестить в больнице Шымкента свою мать.

«Я сегодня в обед узнал, что случилось с мамой и первым же рейсом прилетел из Астаны. Мне сказали, что возле нашего дома на мать было совершено покушение и она получила ранение в область головы. Я сразу же посетил маму в больнице. Рану зашили, сейчас ее состояние удовлетворительное. Раньше подобного никогда не случалось», — рассказал Болат.

Напомним, было совершено покушение на заместителя акима Толебийского района Туркестанской области Рабиги Бейсебаевой. Нападение произошло во время обеденного перерыва около дома пострадавшей. На звук выстрелов вышли люди и спугнули нападавших, рассказывают соседи.

Со слов работников Толебийского акимата, Рабига Бейсебаева работает в должности заместителя акима около 7 лет.

В настоящий момент проводится полиция проводит расследование.

«Происшествие было зарегистрировано в ЕРДР. Проводится досудебное расследование. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности подозреваемых и принимают меры по задержанию этих лиц. Их несколько человек. Заместитель акима, женщина, сильно не пострадала», — сообщила руководитель пресс-службы ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Ернар Балабеков