Известные французские ученые побывали в городе Туркестан. В первую очередь гости посетили мавзолей Х .А. Ясави, который был возведен в конце XIV века и ознакомились с его экспонатами.

Кроме того, ученые побывали на городище Сауран, где им рассказали историю его становления. В ходе встречи аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отметил, что средневековое городище Сауран, которое вызвало интерес у мировых ученых, станет местом туристским объектом. Он подчеркнул, что для гостей, прибывающих в Туркестанскую область, будут созданы специальные туристские маршруты.

Ффранцузские ученые во главе с известным в Европе этнографом, историком Франсуазом Леноблем ознакомились с эскизными проектами зданий, которые будут возведены вокруг мавзолея Х. А. Ясави в восточном стиле.

Зарубежные гости выразили уверенность, что город Туркестан, который богат своей историей и священными местами, станет туристским центром мирового уровня. В целях привлечения туристов и увеличения их количества, гости отметили необходимость усилить пропаганду и активизировать работу информационных систем на исторических объектах.

Пресс-служба акима Туркестанской области