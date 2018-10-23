Женщина избила своего ребенка в Центре занятости в Шымкенте. По сообщению пресс-секретаря городского департамента полиции Асели Саденовой, героиню ролика разыскивают.

В социальной сети Инстаграмм появилась видеозапись, на которой женщина бросила своего ребенка в туалете на пол. Она грубо и нецензурно выражалась в адрес тех людей, которые пытались ее остановить. В комментариях пользователя, говорится о том, что «это было сегодня в туалете Центра занятости в Шымкенте. Женщина грубила тем, кто заступился за ребенка, которого она избивала ногами».

«Сотрудники полиции проводят проверку. Пока известно то, что происшествие случилось вчера в Центре занятости. Женщина разыскивается, ее данные устанавливаются. Дополнительная информация будет предоставлена после расследования», — сказала пресс-секретарь Департамента полиции А.Саденова.