В девяти районах Туркестанской области идет массовый сбор хлопка-сырца.

Наибольшие посевы этой культуры сосредоточены в Жетысайском, Мактааральском и Шардаринском районах, а также в Кентау. На их долю приходится почти 93 % всех угодий, занятых хлопчатником, сообщает yujanka.kz.

При прогнозируемой средней урожайности 25 ц/га ожидается, что со 132,5 тыс. га будет убрано свыше 330 тыс. тонн. В данный момент на хлопкоприемные пункты и перерабатывающие заводы свезено более 145 тыс. тонн хлопка-сырца, что составляет почти 44 % от плана. Каждый день к этому значению хлопкоробы добавляют по полтора процента или 4,7 тыс. тонн. Доля машинного сбора в общем объеме составляет 47 %.

Валовой сбор риса по области составил 8,2 тыс. тонн, из которых 67 % приходится на Шардаринский район. На рисовых чеках остается пока 53 % выращенного урожая. Уборка продолжается.