В Жетысайском районе Туркестанской области приступили к сбору хлопка. В настоящее время уборочную кампанию проводят крестьянские хозяйства сельских округов Ж. Ералиев, Ш. Дильдабеков, Махталы и Каракай.

Отметим, в текущем году в районе было засажено 48 220 тыс. гектаров хлопка. В прошлом году крестьяне собрали в среднем 25 центнеров с одного гектара, собрав в общей сложности 286,4 тыс. тонн белого золота, а в этом году урожай прогнозируется не ниже этого показателя.

На хлопковых полях задействуют комбайны. На сегодня ведется работа по технической подготовке около 70 хлопкоуборочных комбайнов «Джон Дир».

Стоит отметить, что крестьяне со стороны государства получают льготные ГСМ по талонам. Кроме того, ведутся работы по химической обработке полей. В районе действуют приемные пункты по сбору «белого золота».