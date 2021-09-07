Первым начало собирать урожай крестьянское хозяйство «Айбота» под руководством Каната Айботаева в сельском округе Жамбыл.

Благодаря полному выполнению агротехнических мероприятий фермерское хозяйство, засеявшее сорт хлопка «Мактаарал – 4011» на 5 гектарах земли, получает урожай уже по 25 центнеров с первого сбора. На полевых хлопковых работах приняли участие местные жители, которым выплатили заработную плату за килограмм сбора хлопка по 30 тенге. Глава хозяйства намерен передать собранную продукцию на хлопкоперерабатывающий завод ТОО «Cotton-хлопок».

«В этом году мактааральскими аграриями было засеяно свыше 35 тысяч гектаров хлопчатника. В настоящее время наши аграрии завершили агротехнические мероприятия по сбору хлопка и запустили хлопкоуборочную кампанию. По району проведена дефоляция более 3 тыс. га хлопчатника. Хлопкоуборочная техника, хлопкозаводы и приемные пункты находятся в полной готовности. Успешное проведение осенней уборочной кампании-наша общая задача!»,- сказал руководитель отдела сельского хозяйства района Баязит Алимкул.

На сегодня полностью произведен ремонт комбайнов для подготовки к хлопуборочной кампании. В целом по району ожидается участие 567 колесных тракторов, 850 единиц прицепов и 162 единицы хлопкоперерабатывающих машин. Полностью произведен ремонт комбайнов для подготовки к сбору « белого золота». В целом по району ожидается участие 567 колесных тракторов, 850 единиц прицепов и 162 единицы хлопкоперерабатывающих машин. Благодаря этому планируется довести сбор хлопка до 70%.

Для создания условий аграриям района в этом году в районе 8 хлопкоперерабатывающих заводов и 64 хлопкоприемных пункта полностью подготовлены к уборочной кампании.