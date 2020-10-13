Туркестанская молодежь соревновалась в сборе хлопка, картофеля, яблок и стрижке овец. Два дня молодые люди посвятили знакомству с жизнью на селе, передает Otyrar.KZ.

Активные и талантливые волонтеры не только знакомились с жизнью села, но и приняли участие в конкурсе «Мал мен егін – көл-көсір өнім, прошедшего в рамках телевизионного реалити-шоу «Ауылдағы бір күнім».

Основная цель конкурса, организованного областным молодежным ресурсным центром — популяризация сельскохозяйственных профессий среди молодежи и повышение её трудоспособности.

Участники со всех районов и городов области были разделены на четыре группы.

Соревнования стартовали со сбора яблок в садах Казыгуртского района и продолжились стрижкой овец, сбором картофеля и «белого золота» в сельском округе Сауран.

Помимо традиционных состязаний, молодых волонтеров проверили и на интеллектуальное развитие, где каждый должен был доказать свои знания в национальных традициях и обычаях.

По итогам соревнований команда «Каратау» заняла III место, «Алатау» — II место.

Первое место за командой «Сырдарья», а главный приз достался команде «Туран».

Победителям вручили благодарственные письма и ценные подарки.

Пресс-служба акима Туркестанской области