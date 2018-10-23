Казахстан попал в топ-десять стран с самым высоким уровнем смертности.

Всемирная Организация Здравоохранения, Лондонский Имперский Колледж и Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) опубликовали отчет смертности населения от сердечено-сосудистых заболеваний, хронических респираторных заболеваний и диабета. По результатам отчета, НИЗ убивают каждый год примерно 41 миллион людей, из них 17 миллионов смертей считаются преждевременными (смерть до 70 лет). В первую десятку стран с высокой смертностью от НИЗ вошел Казахстан, сообщает Zakon.kz.

При проведении исследования были изучены данные 180 стран мира и составлен список государств с наименьшей и с наивысшей степенью риска смертности от НИЗ. Интересным оказался тот факт, что данные по риску смертности от НИЗ среди женщин и мужчин различаются. Основываясь на этом, был составлен список стран по смертности женщин и мужчин от НИЗ.

Выявлено, что страны с самыми низкими рисками смертности среди женщин в возрасте от 30 до 70 лет — это страны с высоким уровнем дохода, такие как Южная Корея, Япония, Испания, Швейцария и Сингапур. Страны с самыми высокими рисками смертности женщин от НИЗ — это Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Йемен и Афганистан. Странами с самым низким риском смертности мужчин от НИЗ в возрасте от 30 до 70 лет были признаны Исландия, Швейцария, Швеция, Норвегия и Бахрейн.

В десятку стран, где самый высокий риск смертности мужчин от НИЗ попал и Казахстан. Согласно мнению авторов отчета, такие страны, как: Монголия, Фиджи, Казахстан, Туркменистан, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Кирибати, Северная Корея являются странами с наибольшей степенью риска смертности мужчин от НИЗ.

С 2014 года президент ОФ «Аман-саулык», Бахыт Туменова отметила, что высокие риски смертности мужчин в Казахстане от НИЗ не являются секретом: «В данной статистике многие могут начать обвинять нашу систему здравоохранения, однако причина кроется в том, что НИЗ развиваются вследствие таких погубных привычек как употребления алкоголя, жирной пищи, ведения нездорового образа жизни. Мы, как общественники, всегда говорим об этом, и это впервые когда ВОЗ вот так официально признает этот факт».

Бахыт Туменова считает, что подход на основе «концепции снижения вреда», направленный на замену вредных привычек менее вредными альтернативами, является более эффективным и фонд активно продвигает эту концепцию. Актуальность и необходимость профилактики и борьбы с НИЗ принимаются у нас на государственном уровне. Вопросы общественного здравоохранения включены в Государственную программу развития здравоохранения РК «Денсаулық 2016 — 2019».

Министр здравоохранения, в рамках представления новой модели общественного здравоохранения, на заседании Правительства весьма ёмко дал оценку НИЗ в Казахстане, отметив, что профилактика хронических заболеваний является лучшей мерой, чем тратить до 95% медицинского бюджета на их лечение.