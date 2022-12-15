Смертность в Казахстане снизилась на 26%

В аналогичном периоде прошлого года показатель достигал 137,6 тыс. человек, на 10,4% больше, чем в предыдущем году, сообщает Ranking.kz

Наибольшая смертность зафиксирована в Алмате, в Карагандинской и Туркестанской областях, но тем не менее показатили там гораздо меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего причиной смерти казахстанцев становились болезни системы кровообращения-9,8 тыс. умерших. Следом шли новообразования, болезни органов дыхания,несчастные случаи, отравления и травмы и болезни органов пищеварения

В этом году зафиксировали снижения уровня смертности во всех регионах страны.

По словам вице-министра здравоохранения Айжан Есмагамбетовой количество тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче и многие переносят коронавирус, не обращаясь за медицинской помощью.