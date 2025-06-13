В Шымкенте смертность снизилась на 9%

Казахстанцы стали жить дольше. В среднем к обычному сроку добавили почти 9 месяцев.

Шымкенту пока рано хвастать долгожителями – по словам вице-министра здравоохранения Казахстана Тимура Султангазиева, средняя продолжительность жизни в мегаполисе — 77,2 года. При этом, отметил вице-министр, в третьем мегаполисе отмечается снижение уровня смертности, а медицинская отрасль демонстрирует устойчивую динамику роста.

В Шымкенте фиксируется положительная динамика в сфере здравоохранения. Показатели смертности в городе снизились по сравнению с прошлым годом.

Специалисты связывают это с повышением доступности медицинских услуг, усилением профилактических мероприятий и развитием первичной медико-санитарной помощи. В частности, отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания и онкологических заболеваний.

Тимур Султангазиев, вице-министр здравоохранения РК: «В Шымкенте общий уровень смертности за прошлый год снизился на 9%. В частности, смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась на 2,5%, от туберкулёза — на 77%, от травм — на 13%. В этом году случаев материнской смертности зарегистрировано не было. Кроме того, младенческая смертность снизилась на 32%.

Министерство здравоохранения принимает меры по улучшению доступности медицинской помощи. Приняты приказы об оптимизации программ и разграничении потоков пациентов. Введены практики самостоятельного приёма пациентов медицинскими сёстрами».

По словам вице-министра, такие меры позволяют снизить нагрузку на поликлиники и обеспечить качественную помощь ещё до обращения к врачу. Кроме того, в государственных клиниках бесплатно проводятся скрининговые обследования, охватывающие определённые возрастные группы. Проверки на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и онкологию проводятся регулярно и системно.

Тимур Султангазиев, вице-министр здравоохранения РК: «Чтобы повысить доступность скрининга, возраст целевых групп увеличен до 76 лет. С этого года для мужчин старше 50 лет каждые два года проводится бесплатный скрининг артерий шеи и головы для профилактики инсульта. Кроме того, с 2025 года все скрининговые обследования будут проводиться бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи».

Вице-министр также отметил, что внедрение мобильных клиник и цифровых технологий расширяет возможности медицинского обслуживания. Все предпринимаемые меры направлены на повышение доступности и эффективности медицинской помощи для населения.