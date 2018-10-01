В Сарыгашском районном суде оглашен приговор таможеннику- взяткодателю.

Управлением внутренней безопасноти ДГД по г.Шымкент (УВБ ДГД по ЮКО) ведется работа, направленная на выявление коррупционных проявлений среди личного состава Департамента.

Ярким примером стало задержание с поличным сотрудниками УВБ главного специалиста таможенного пункта «Б. Конысбаева» Шаимова А.А. при даче взятки в размере 3000 долларов США главному специалисту Управления человеческих ресурсов Департамента Курбанову М. Мзду он хотел дать за принятие положительного решения по материалу служебного расследования, проводимого в его отношении по факту незаконного оформления экспортных деклараций о фактическом вывозе товаров с территории ЕврАзЭС.

27.09.2018 г. Cарыагашским районным судом Туркестанской области после рассмотрении данного уголовного вынесен приговор. Шаимов А.А. проведет в местах лишения свободы 1 год и 6 месяцев. Кроме того он пожизненно лищен права занимать государственные должности.

Пресс-служба ДГД по городу Шымкент