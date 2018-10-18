Молодой человек, сбив пешехода, попытался скрыться с места аварии, однако его остановили автомобилисты, которые стали свидетелями ДТП. Не обошлось без рукоприкладства, передает YK-avto.kz.

В соцсетях появилась видеозапись аварии, которая произошла в Семее. Героями ролика стали двое парней, которые на мотоцикле мчатся по одной из городских улиц и игнорируют запрещающий сигнал светофора, подъезжая к пешеходному переходу. В этот момент на «зебру» вышла девушка, произошло столкновение.

Виновники происшествия попытались скрыться, однако автомобилисты, ставшие очевидцами ДТП, преградили им дорогу, вышли из машин и стали избивать водителя и пассажира мотоцикла.