В Семее женщина выбросилась из окна многоэтажного дома вместе с ребенком — оба погибли, сообщает obvk.kz.

Новость о том, что в левобережной части Семея женщина выбросилась из окна с ребенком всколыхнула весь город. Жители терялись в догадках, что же произошло и что заставило мать сделать такой кошмарный шаг в пустоту.

В УВД города пока расследуются обстоятельства случившегося:

— По факту падения 44-летней женщины и ее несовершеннолетнего ребенка из окна многоэтажного дома в г. Семее начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия, — сообщил представитель пресс-службы УВД г.Семей Елубек Оспанов.

А вот соседи погибших рассказывают разные версии о причинах, побудивших женщину к суициду. По их словам, первым рано утром из окна дома по проспекту Ауэова напротив Топографического колледжа выпал 8-летний ребенок, а потом следом и мать. Высказываются версии о якобы многочисленных кредитах, а также неадекватности женщины или ребенка. Другими эти версии опровергаются.

Как бы то ни было, произошла непоправимая трагедия. И пока не выяснятся точные подробности случившегося, судить и обвинять кого-то нельзя.