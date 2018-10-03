Деньги, обнаруженные в 2011 году на борту самолёта, направлявшегося из Шымкента в Стамбул, признали предметом контрабанды.

Бесхозные 111 тысяч долларов, обнаруженные пограничниками в 2011 году на борту самолёта перед вылетом из Шымкента в Стамбул, обратили в доход государства, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры Шымкента. Иск транспортного прокурора о признании денег бесхозными и обращении их в доход государства удовлетворил Абайский районный суд, передает Informburo.kz.

«Эти средства признаны предметом контрабанды по уголовному делу, возбуждённому пограничной службой в 2011 году по факту обнаружения незадекларированной иностранной валюты на борту воздушного судна. В ходе следствия не представилось возможным установить лиц, перевозивших валюту», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортные прокуроры отметили, что уголовное дело, в котором фигурировали эти деньги, в этом году было прекращено в связи с изменением, внесённым в уголовное законодательство в части увеличения порогового значения, при котором наступает уголовная ответственность за контрабанду.

«Для определения судьбы незадекларированной валюты прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании её в доход государства», – отметили в пресс-службе.

В июне 2011 года в Шымкенте сотрудники пограничной службы КНБ РК обнаружили в кабине командира экипажа самолёта компании «Дета Эйр», который должен был вылететь в Стамбул, пять свёртков, обмотанных скотчем. В них оказались около 111 тысяч долларов. Ни один из семи членов экипажа не смог объяснить, чьи они и откуда взялись в кабине.