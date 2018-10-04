8 600 000 тенге из городской казны Шымкента выделено на изготовление и установку 800 урн. Каждая обойдется бюджету в 11 тысяч тенге.

Третий мегаполис страны Шымкент благоустраивается. Многое делается для того, чтобы его облик не шел в разрез со статусом города республиканского значения. Но при всех положительных моментах, остались узкие проблемные места, из-за которых все титанические усилия по облагораживанию сводятся на нет.

Шымкенту остро не хватает элементарных вещей. К примеру урн для мусора. В этом мы смогли убедиться в результате небольшого эксперимента. Расстояние от нашей редакции и до остановки Коктем по спидометру составляет 2900 метров. От Байтурсынова и до Ташенова вдоль трассы по Торекулова нет ни одной урны. Они есть только на автобусных остановках, расположенных по Жибек жолы.

Ербол Уразалин, житель Шымкента: «В последнее время стал замечать, что, действительно улицы города стали чище, лучше дороги, стали лучше убирать. Это радует. Изменения отмечают не только жители, но и гости города. Но есть и проблемы: не хватает общественных туалетов и урн, куда можно бросить мусор. У нас отсутствует естественная привычка для каждого человека, что нужно убирать за собой мусор. Не бросать мусор из открытого окна машины. И к нашему стыду в человеке это нужно воспитывать, начинать с детского сада. Может даже ввести курс обязательный. И потихоньку дойдет до сознания шымкентцев, что сорить нельзя. особая роль отводится родителям, именно они своим примером дожны показать детям, что бросать мусор — нельзя».

Действительно, Шымкенту, да и в целом всем жителям Туркестанской области нехватает культуры. Даже при наличии урны многим не составит труда бросить обертку от мороженого или пустую тару от напитковна тротуар, на газон. Ярким подтверждением стали фотографии, которые появились в Фейсбуке после отъезда из города Президента страны. Местные службы отреагировали оперативно. Мол, все убрали, но осадок и общее впечатление о бескультурье остались.

Да, многое зависит от самих жителей. Можно вводить спецкурсы для школьников, призывать горожан быть аккуратными и не сорить, но все усилия будут сведены к нулю, если в городе не появится достаточное количество урн. А ведь в «Типовых правилах содержанияи защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов инаселенных пунктов РК» четко прописано, что урны устанавливаются на расстоянии не менее 50 метров одна от другой в местах массового посещения населения.

Измениться ли ситуация в ближайшее время? Об этомнам рассказал главный специалиступравления энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства акимата Шымкента Ерубай Куралбай: «До конца ноября этого года на 17 главных улицах Шымкента будут установлены 800 урн. Общая сумма выделенных на эти цели средств — 8, 6 миллионов тенге. Каждая обойдется в пределах 11 тысяч тенге. По высоте и объему они гораздо больше, чем те, что устанавливали раньше. Кроме того они удобны в эксплуатации и имеют козырек. Дождевая вода и снег попадать в них не будут. Конечно, для мегаполиса это мало, но каждый год проблема будет решаться».

В общественных местах, рынках в том числе, во дворах, в парках, на площадях урны устанавливают на расстоянии от 10 до 100 метров, — прописано в Типовых правилах. На остановках пассажирскоготранспорта и у входов в торговые объекты устанавливается по две урны. На некоторых остановках есть только одна. А на нецентральных улицах города урны имеются только на автобусных остановках, а там где общественный транспорт не ходит, урн нет вообще. Так что, похоже, пока до нормативов Шымкенту еще далеко.

Ирина Казорина