30 ветеранов культуры и информации чествовали в Шымкенте.

Не только профессия, но и вся жизнь людей, которые собрались на встрече, посвящена творчеству и культуре. На протяжении нескольких десятков лет они несли ее в массы. 30 ветеранов отрасли культуры и информации принимали поздравления и слова благодарности.

Среди тех, чей труд отметили, режиссеры, работники культуры, журналисты, артисты, композиторы города и области. Без внимания не остался и вклад археолога и фотокорреспондента Александр Грищенко.

Александр Грищенко, археолог, фотокорреспондент: «Я в профессии порядка 40 лет, в культуре более 30 лет. Спустя десятки лет могу сказать, что это дело моей жизни. Оно приносило мне удовлетворение, я знал, что мой труд хотя бы частично, но приносит пользу моему городу, области, стране. Я участвовал в создании многих музеев региона, в раскопках, которые имеют большое значение для области».

Свою жизнь посвятил творчеству и Алпысбай Исхахов. В разные годы он был танцором в ансамбле, руководил театром, цирком, преподавал.

Алпысбай Исхахов, деятель культуры: «Я начал работать в семидесятые годы. Танцевал в этнографическом ансамбле, представлял страну на международных сценах, работал замдиректором драмтреатра имени Шанина, руководителем цирка. В последние годы преподавал. Конечно, если сравнивать наше время и нынешнее, то произошли большие перемены, причем в лучшую сторону. Ведется масштабная работа по сохранения богатого культурного наследия».

Собравшиеся с удовольствием делились воспоминаниями о том, чем жили деятели культуры 30-40 лет назад. Ветераны отмечают, что творческие работники всегда были преданы своему делу. И по сей день они ведут активную общественную жизнь: встречаются с подрастающим поколением в школах и вузах, посещают все культурные события.

Организатором мероприятия стал Туркестанский областной филиал «Казахстанского отраслевого профессионального союза работников культуры, спорта, туризма и информации». По словам организаторов, собрать вместе тех, кто посвятил свою жизнь сохранению культурного наследия, в начале октября решили совсем не случайно. Именно во втором месяце осени отмечают Международный день пожилых людей.