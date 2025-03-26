Как Шымкент готовится ко Дню Победы

В Вооруженных силах Республики Казахстан повсеместно проводится акция под девизом «80-летию Победы – 80 военно-патриотических мероприятий», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первое мероприятие прошло в начале февраля 2025 года в Астане в Центральном военно-историческом музее под руководством министра обороны РК генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

По утвержденному Министерством обороны РК плану в воинских частях, местных исполнительных органах военного управления, учебных заведениях Шымкентского гарнизона составлен план мероприятий по подготовке и празднованию в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В плане предусмотрено проведение как торжественных, так и военно-патриотических мероприятий.

В апреле запланировано участие личного состава в благоустройстве монументов, памятников, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

В настоящее время проводится подготовка участия Шымкентского гарнизона в военном параде, посвященном 80-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества.

На 7 мая запланировано участие войск Шымкентского гарнизона на военном параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества.

В Шымкенте на 9 Мая запланировано проведение акции «Солдатская каша» в городском парке Абая.

В эти дни проводится качественная проработка списков награждаемых юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». В эту категорию входят все участники ВОВ, труженики тыла и другие приравненные к ним лица.

Для участия в республиканских сборах «Айбын» с марта текущего года среди военно-патриотических клубов «Жас сарбаз» начались отборочные туры военно-патриотических сборов молодежи «Айбын», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В воинских частях Шымкентского гарнизона в формате «день открытых дверей» проводится ознакомительная экскурсия для учащихся и молодежи.

В апреле запланировано участие в республиканской молодежной акции «Сарбазыма хат» (челлендж в социальных сетях).

Продолжаются работы по поиску воинов-казахстанцев, погибших в годы ВОВ, и увековечению их памяти.

Для планомерной организации военно-патриотической работы с учреждениями образования – школами, колледжами, военными кафедрами – подписан меморандум о совместной работе.

В Шымкенте 281 общеобразовательная школа, 40 колледжей и 9 высших учебных заведений. По опыту Астаны все организации ветеранской коалиции совместно с местными органами военного управления, воинскими частями приняли участие в проведении уроков мужества, спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий, посвященных 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 80-летию Победы в ВОВ и 100-летнему юбилею Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Все мероприятия проводятся под девизом «80-летию Победы – 80 военно-патриотических мероприятий» («80 жылға – 80 игі іс-шара»).

Ветеранская коалиция под руководством полковника в отставке Серикбая Мейрбаевича Онбаева, председателя филиала республиканского общественного обьединения «Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан» по г. Шымкенту, с курсантами военного колледжа «Жас Ұлан» посетили родные места Героя Советского Союза Сабыра Рахимова – село Кокибель, где родился герой, а также школу, где он учился, ныне это школа имени С. Рахимова.

Возложили цветы к его бюсту. В местном дворце культуры для жителей поселка Кокибель курсанты военного колледжа «Жас Ұлан» организовали концерт, посвященный легендарному генералу Сабыру Рахимову.

В Шымкенте в парке Победы к памятнику С. Рахимова возложили цветы и почтили память Героя СССР. В мероприятии приняли участие военнослужащие в/ч №№35748, 10216, 55652, представители МОВУ, ВТШ, курсанты военного колледжа и члены ветеранских организаций.

В музее «Ерлік» в честь 80-летия Победы над фашистской Германией и 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана проведены торжественные мероприятия с чествованием ветеранов войны в Афганистане с участием ветеранских организаций, представителей МОВУ, в/ч 35748. Мероприятие транслировалось на местных телеканалах и освещалось в СМИ.

В военном колледже им. С. Рахимова, казахско-турецком лицее и школах города проведены «Уроки мужества», посвященные 36-летию со дня вывода советских войск из ДРА и 80-летию Великой Победы. В них также приняли участие члены ветеранских организаций.

Все проводимые мероприятия были отражены на местных телеканалах, в СМИ и газете «Сарбаз» (с №1 по №10).

Впервые в Казахстане – в городе Шымкенте – при подготовке и проведении мероприятий объединились все ветеранские организации. По предложению председателя ОО «Совет ветеранов и инвалидов войны в Афганистане по г. Шымкенту» Серғали Ешимхановича Рысбекова создана коалиция, председателем которой избрали полковника в отставке Серикбая Мейрбаевича Онбаева, председателя филиала республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил РК» по г. Шымкенту.

С прошлого года по сегодняшний день ветеранскими организациями и коалицией ветеранов проведено 811 военно-патриотических мероприятий.

В Казахстане наша ветеранская организация занимает первое место.

Серикбай Онбаев,

председатель филиала республиканского общественного объединения

«Ветераны Вооруженных сил РК» по г. Шымкенту, полковник в отставке,

почетный гражданин города Шымкента