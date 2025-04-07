В Шымкенте почтили память павших на таджикско-афганской границе

Тридцать лет назад они ушли в бой, зная, что могут не вернуться.

Сегодня в шымкентском парке имени Абая вспоминали 17 солдат, павших на таджикско-афганской границе. У мемориала собрались ветераны, родные погибших, общественные деятели и молодежь. Минутой молчания почтили память героев, а к их памятнику легли живые цветы.

Для Уркии апа день памяти — это всегда боль. Её сын Калмахан Бакбаев погиб в 1995 году в неравном бою. Он был талантливым, добрым, полным планов. Он ушёл слишком рано, не успев создать семью и оставить потомков. Теперь у матери остались только воспоминания и старые фотографии.

Уркия Бакбаева, пенсионерка: «Он у нас был особенный… учился в художественном училище, приносил домой цветы, сладости. Очень светлый был человек. Работал в школе имени Кастеева. Всегда заботился о нас. А теперь — я одна. Только фотографии остались…»

7 апреля 1995 года в ущелье Пшихавр бойцы шымкентской роты №5485 внутренней армии приняли бой с моджахедами. Шансов почти не было, но они сражались до конца. 17 солдат погибли. Их имена — в памяти страны.

Берик Омаров, ветеран, преподаватель: «Это был подвиг. Настоящее мужество. Их жертва не забыта. Мы рассказываем о них молодёжи, чтобы помнили, чтобы гордились. Это и есть патриотизм — в таких примерах».

В этот день благодарности и скорби были вручены награды тем, кто и сегодня служит родине с честью. А семьям павших вновь сказали главное: мы помним.

Тридцать лет прошло с тех событий. Но в сердцах — как будто вчера. 17 солдат отдали свои жизни за мир. Они не вернулись. А мы — не имеем права забыть