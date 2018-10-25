В Шымкенте на стадии завершения капитальный ремонт детского сада № 40.

В дошкольном учреждении полностью поменяли систему подачи тепла, планируют благоустроить территорию. Ремонт начали делать в июне этого года и намерены завершить уже к 30-ому октября.

В городском управлении образования рассказали, что на время ремонта детей перевели в другие детские сады по усмотрению родителей, то есть после завершения ремонта в детский сад каждый может вернуться.

Успеют ли завершить ремонт к указанному времени, пока — вопрос.

Шуддин Саидов