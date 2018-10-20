Возгорание произошло в одной из квартир в многоэтажном доме по улице Кабанбай батыра. К несчастью внутри находился пенсионер, прикованный к постели, передает Zakon.kz.

Заметив дым, поваливший из окна, жильцы дома позвонили в противопожарную службу. Вынести инвалида, который в этот момент находился дома один, соседи не сумели, так как дверь квартиры была заперта, а внутри уже, по всей видимости, бушевало пламя. К приезду пожарных было уже поздно — мужчина к этому времени сгорел заживо.

У погибшего двое взрослых детей. О произошедшем они узнали от соседей и сразу же примчались к месту происшествия. Трагическая гибель отца повергла дочь в шок.

В результате пожара часть квартиры выгорела полностью. На месте происшествия работали несколько машин пожарной техники. Причина происшествия выясняется.