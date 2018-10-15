Специалисты управления ЖКХ оперативно реагируют на последствия сильного ветра, который разгулялся в городе: убирают поваленные ветки и деревья.

Они уже убрали поваленные деревья по улицам Казыбек би, Диваева, Бекет батыра, на пересечении бульвара Кунаева и Иляева, Гагарина, Байтурсынова.

Сотрудники ЖКХ обращаются к местным жителям с просьбой: «Если вы увидели поваленные деревья, порванные провода, незамедлительно обращайтесь в районный акимат, либо на WhatsApp акимата Шымкента, или на горячий телефон диспетчерской акимата по номеру: 53-00-15».

А также пишите в комментариях на инстаграм-страничке акимата @akimat.shymkent.

Акимат Шымкента призывает всех жителей быть осторожнее и не выходить без надобности на улицу.