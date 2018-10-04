Жители Енбекшинского района Шымкента недовольны работой тех, кто слишком «хорошо» подготовил их дом к отопительному сезону. Есть опасения, что зимой они замерзнут в своих квартирах.

По их словам, до №20 в 17 мкр к отопительному сезону не готов, а специалисты, которые обещали все заменить в подвале, теперь выставляют людям счет.

Жильцы дома №20 в 17 микрорайоне никак не могут найти общий язык с компанией, которая на протяжении пяти лет обслуживала дом. Люди, которые каждый вечер устраивают импровизированные совещания, в этот раз пригласили журналистов и представителей районного акимата. Единственный вопрос всех этих встреч – обновление системы отопления. Уже собраны все документы для ремонта систем отопления в рамках программы модернизации, только когда выделят средства — неизвестно.

«Наш дом останется без тепла. Эта организация обязана готовить дом к отопительному сезону. Мы ежемесячно платим за обслуживание. За каждый квадратный метр по 5 тенге 20 тиын, только они ничего не делают», — возмущаются местные жители.

Руководитель компании «Теплокомсервис» согласился на ремонт систем отопления и даже купил трубы на 970 тысяч тенге. Только жители категорически отказываются возмещать ему эти расходы. Говорят, что пусть берет с тех средств, которые ему платили на протяжении пяти лет.

Представители акимата Абайского района не скрывают – 20 домов сегодня проблемные. Но и с ними вопрос будет решен. К слову, все 528 многоэтажек района должны были быть готовы к отопительному сезону еще 1 октября.

Только и от этой встречи результат вышел нулевой. Каждый тянул одеяло в свою сторону — жители обвиняли «Теплокомсервис», требуя, чтобы обслуживающая компания приводила трубы в порядок за свой счет, а представители сервисной компании говорят, без программы модернизации обновить трубы в этом доме невозможно. А это значит, предстоят еще встречи и переговоры.

Саида Турсуметова