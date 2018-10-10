Полицейские Туркестана задержали подозреваемого в нападении на студентку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

В сентябре в полицию Туркестана обратилась девушка, заявившая, что неизвестный мужчина отобрал у нее сотовый телефон и попытался надругаться над ней. В тот же день полицейские установили личность нападавшего, но на его поимку потребовалось определенное время. Дело взяло на особый контроль руководство ДВД области.

«В течение нескольких недель оперативники криминальной полиции прочесывали все районы области. Были разосланы ориентировки и во все области, так как полицейские не исключали вероятность того, что подозреваемый мог выехать за пределы региона. В результате успешно проведенных розыскных мероприятий в начале октября оперативникам ДВД Туркестанской области удалось задержать подозреваемого в Алматы», — рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК «покушение на изнасилование» и «грабеж». Подозреваемый арестован.