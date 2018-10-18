Правительство Таиланда намерено сделать бесплатными визы для туристов из 21 страны, в том числе Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на bangkokpost.com.

Освобождение от сборов за въезд в Таиланд его правительство планирует сделать на последние два месяца года — ноябрь и декабрь, поскольку в это время наблюдается сокращение числа туристов.

Инициатива преследует цель достичь большего числа прибывающих в страну туристов. Распространится она на 21 страну, в том числе Казахстан и Китай.

Правительство страны рассчитывает, что этот шаг приведет к увеличению числа прибывающих туристов до 40 млн, тогда как обычный показатель — 38 млн.