Около шестисот отдыхающих казахстанцев находятся на отдыхе в Тайланде, где объявлена угроза цунами. В их числе и жители Шымкента, правда точное количество наших соотечественников — не уточняется.

Данные предоставили в Казахстанской туристской ассоциации, комментируя произошедшее природное ЧП в Индийском океане. Первое землетрясение магнитудой 5 баллов случилось вечером 23 марта вблизи Андаманских островов. Через несколько минут последовали повторные подземные толчки недалеко от берегов провинции Пхукет. Сейчас в шести южных провинциях Тайланда объявлена угроза цунами.

«Основные места дислокации — это Пхукет, Патайя и Краби. Но в Краби и Патайе небольшое количество. Сейчас на территории Тайланда находятся где-то около 600 граждан Казахстана на отдыхе. Как свидетельствует практика и говорят ученые, если в течение 24 часов после землетрясения не было никаких событий природного характера, то значит опасность так или иначе снимается», — рассказала Рашида Шайкенова, президент казахстанской туристской организации.

Министерство иностранных дел Казахстана рекомендует отдыхающим в этой стране соблюдать меры безопасности, а в случае возникновения ЧС обращаться в посольство Казахстана в Таиланде. Но, по словам местных туроператоров, звонков от казахстанцев, отдыхающих в Тайланде пока не поступало. Гиды с островов передают, что обстановка спокойная, погода хорошая, а видимых угроз для отдыхающих не наблюдается.

«К цунами готовы все. Сотрудники отелей, полиция проходят специальные курсы. Везде установлены специальные флажки с информацией о том, что делать в случае природного катаклизма. Есть убежища», — успокаивает туристов Андрей Шаповалов, директор турфирмы.

Анастасия Новикова