Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана отчитал министра национальной экономики Тимура Сулейменова, передает Tengrinews.kz.

«В это непростое время надо добиваться максимальной отдачи от каждого выделяемого тенге. Как показывают проекты, в ряде случаев стоимость строительства завышается еще на этапе разработки проектной документации. На этапе документации уже закладывается заранее в карман кому-то, сговор», — сказал Назарбаев.

Он привел в пример строительство школ в Туркестанской области, где на одно образовательное учреждение запросили 600 миллионов, а на другое — 1 миллиард 200 миллионов тенге. «Правительство выделяет 28 школам деньги в тех местах, где не нужны школы, там, где комплект в школах. Почему аким делает такие требования в школах? А там, где не хватает, не выделяется. Почему Министерство экономики позволяет? Потому что не знает. Сам на местах не пахал. Обстановку на месте не знает и не смотрит, когда приходят к тебе с заявкой на бюджет года. Ты должен смотреть, где не хватает. Где три смены — туда не даешь, а где избыток — туда даешь. Ну как это понимать? Неужели я за каждого министра должен работать», — обратился Нурсултан Назарбаев к министру национальной экономики Тимуру Сулейменову.

«Ты называешься Министерство экономики, вдвоем с министром финансов. Значит, ты должен экономить. А вы разбазариваете, не экономите деньги. Я просто поражаюсь, некоторые смотрят на бюджетные деньги как на бездонную бочку, что оттуда можно брать, брать и требовать. Неважно, потом потратишь или нет. К концу года неиспользованных денег миллиардами остается. И в ноябре — в декабре начинают их расходовать, лишь бы израсходовать, чтобы на следующий год база была большая, чтобы получить еще больше денег», — отметил Президент.

Он также привел пример по выделенным на водоснабжение средствам. «По Минсельхозу выделили деньги на водоснабжение в нескольких районах, центральные водоводы притащили, а разводки нет. Воды люди не получили. Зачем выделяли на трубу деньги, если разводки нет? Деньги освоили, а теперь когда будет вода людям?» — также отметил Назарбаев.