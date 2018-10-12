Действующим законодательством физическим лицам дано право сдавать свою недвижимость в аренду.

При этом, необходимо учесть особенности исполнения налоговых обязательств перед бюджетом для данной категории граждан. Есть два варианта:

1. Согласно Предпринимательского кодекса физические лица могут не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если годовой доход от сдаваемого в аренду жилья не превышает 12-кратный минимальный размер заработной платы (. В 2018 году МЗП равна 28284 и эта сумма составляет 339408 тенге).

При этом арендодатели, обязаны самостоятельно предоставить налоговую декларацию (форма 240) до 31 марта года, следующего за отчетным и оплатить индивидуальный подоходный налог по ставке 10% от суммы полученного дохода в течение 10 дней после сдачи декларации.

2. Арендодатели, могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и оплачивать налоги по специальному налоговому режиму на основе патента со ставкой налога 1% в случае, если годовой доход не превышает 300-кратный МЗП, что в текущем году составляет 8485200.

Зарегистрироваться в качестве ИП можно в том числе через портал «Электронного правительства».

За непредставление налоговой отчетности в срок, а также за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации предусмотрена административная ответственность, в первый раз-в виде предупреждения, а далее- штрафные санкции.

Департамент государственных доходов по г.Шымкент напоминает, что согласно ст.35 Конституции РК уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого.

Р.Алеева руководитель управления разъяснительных работ

ДГД по г.Шымкент