Мост, который соединяет между собой поселки «Онтустик» и Карабастау, нуждается в экстренном ремонте.

Видеообращение записал к сотрудникам Енбекшинского акимата Руслан Туримбетов. Его он отправил по Whatsapp и в городской акимат и к нам в редакцию.

«Длина моста примерно метров двадцать, но самое страшное его высота и огромные дыры, в которые может провалиться ребенок.

К тому же совсем скоро рано утром и поздно вечером станет темно, как будут дети добираться до средней школы № 99? Тут взрослым-то страшно ходить. А ведь всем приходится преодолевать этот мост, потому что с одной его стороны находится конечная автобусного маршрута № 69. Я уже не говорю о том, что мост в темное время суток должен освещаться.

И еще одна проблема — на нем нет дорожных знаков, которые бы ограничивали тоннаж проезжающих по мосту грузовых автомобилей», — поделился своими опасениями Руслан Туримбетов.

Вместе с неравнодушным жителем Шымкента и мы ждем реакцию Енбекшинского акимата, хотелось бы знать, когда же мост станет безопасным для детей и взрослых.