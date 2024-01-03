В жилом массиве Карабастау решился вопрос с питьевой водой

Жителям новостройки жилого массива Карабастау дали питьевую воду.

Теперь им не надо запасаться впрок. Доступ к качественной питьевой воде есть 24 часа в сутки. До этого жителям привозили воду на водовозе.

Для жителей массива Карабастау это, пожалуй, самый запоминающийся подарок на Новый год. Качественная питьевая вода теперь есть в каждом доме жильцов новостройки. Асель Караманова живет здесь пятый год. Говорит: все это время пили привозную воду — из бочки. Теперь трудности позади, делится радостью женщина.

Асель Караманова жительница жилого массива Карабастау:

«Спасибо большое. Где вода — там благодать. Скоро нам дадут природный газ. Затем планируют сделать дорогу. В новостройке постепенно налаживается жизнь. Весной будем благоустраивать территорию».

В жилом массиве Карабастау проживают более полутора тысяч абонентов.

Водопроводная сеть проведена, сейчас идет процесс оформления документов.

Стоимость проекта, реализуемого с 2022-го года составлила один миллиард 700 млн тенге.

Досалы Амангельдиев, заместитель акима Енбекшинского района:

«Здесь проживает около 300 жителей. 1600 земельных участков.Строительные работы по подведению водопровода были начаты управлением энергетики в позапрошлом году. По графику, объект был сдан в эксплуатацию в конце 2023 года»

В жилые массивы, расположенные на окраине Шымкента, поэтапно проводят инженерные коммуникации. Так, в 2021-ом году в жилой массив Карабастау Енбекшинского района провели электричество.

80% территории новостройки — заасфальтировано. В этом году начнутся работы по газификации, уверяют чиновники.