В Шымкенте в этом году на амбулаторное лекарственное обеспечение горожан выделено 5,5 миллиардов тенге, сообщает корреспондент «Хабар 24».

На эти средства закуплены препараты: 369 наименований, которых, по прогнозам специалистов, хватит до конца года. Уже сегодня, по данным Управления здравоохранения, выписаны почти 370 тысяч рецептов на бесплатные лекарства на сумму более 2 миллиардов 700 миллионов тенге.

Нехватки медикаментов врачи не наблюдают. Существующие запасы позволят до конца года оперативно решать вопросы обеспечения пациентов необходимыми препаратами по медицинским показаниям, в том числе для лечения социально значимых заболеваний.

Гаухар Абенова, и.о. руководителя отдела лекарственного обеспечения и лицензирования управления здравоохранения г. Шымкент: — «Достаточно» сказать трудно, потому что у нас в течение года обстоят такие проблемы, как вновь выявленные пациенты или с коррекцией тех больных, которых мы взяли на учет в начале года, у них корректируются схема лечения, когда возможны увеличение либо уменьшение тех препаратов, которые им заложены. В таком случае мы непосредственно сидим с дистрибьютором отрабатываем эти вопросы.