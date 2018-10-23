Число казахстанских нелегалов в Южной Корее перевалило за 12 тысяч. Каждому грозит штраф — более шести миллионов тенге, в случае отказа от добровольного возвращения на Родину, передает Almaty TV.

К тому же, после депортации, по закону, они не смогут въехать в эту страну в течение десяти лет. Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Южной Корее незаконно работают и живут почти 40 тысяч наших соотечественников.

«39 тысяч казахстанцев — это количество казахстанцев, которые приехали и уехали. По данным нашего консульства в Южной Корее, 19 тысяч казахстанцев официально зарегистрированы и работают там, либо находятся по другим причинам. В том числе на лечении, по туризму и учебе. И около 12 тысяч человек находятся нелегально», — сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В МИДе рассказали и о судьбе наших студентов, уехавших на учебу в Китай. Там их заселили в общежития, и они уже приступили к занятиям. Информация о том, что казахстанцы были вынуждены жить на улице — сильно преувеличена, заявил Смадияров.

«К сожалению, у меня нет информации, сколько они потратили на еду и на проживание за эти дни. По моим данным, три-четыре дня они находились в других местах, нежели в общежитиях, на собственные средства», — отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.