40% переселенцев на север страны - жители Туркестанской области

В Туркестанской области за 9 месяцев текущего года 30436 семьям (173620 чел.) назначена и выплачена адресная социальная помощь в размере 12769 млн тенге. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев.

Кроме того, по словам руководителя, в целях открытия собственного дела для получателей обусловленной денежной помощи в области были разработаны и предложены мини-бизнес проекты. В результате 15127 семей приобрели около 17 тыс. голов крупно рогатого и 14,5 тысяч голов мелко рогатого скота, 1689 семей занимаются птицеводством. Из 15127 семей 2580 за счет средств оказанной помощи открыли свое дело, зарегистрировавшись в качестве предпринимателей.

«Необходимо отметить, что в области продолжается работа по добровольному переселению в северные регионы Республики. Из нашей области уже переселились и получили соответствующие выплаты 263 семьи — 1112 человек. Это 40 % от общего числа всех переселившихся в республике», — отметил М. Отаршиев.

Вместе с тем, в 2018 году для 64 тыс. нуждающихся граждан с ограниченными возможностями для обеспечения их техническими вспомогательными средствами и социальными услугами, из всех источников финансирования были выделены 8,6 млрд тенге.

Для оказания социальной помощи 7,8 тыс. пенсионеров выделили путевки в оздоровительные дома «Ардагерлер» и «Мейір». За счет средств местного бюджета ежемесячно оказывается помощь в размере 1 месячного расчетного показателя. 310 одиноким пожилым гражданам старше 80-ти лет, дополнительно к пенсии оказывается материальная помощь в размере 1 месячного расчетного показателя. По состоянию на 1 октября текущего года в области специальными социальными услугами охвачено 99,7 % нуждающихся граждан.