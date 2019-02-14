С начала этого отопительном сезоне угарный газ унес жизни 18 жителей Туркестанской области, шестеро из них дети. В Шымкенте погили 10 человек.

У представители департамента по ЧС с началом отопительного сезона работы прибавилось: регулярные рейды проводятся в частном секторе. В ежедневном списке и обход многоэтажных домов. 13 февраля сотрудники городского департамента по чрезвычайным ситуациям добрались до железнодорожного вокзала. Место для рейда выбрано не случайно.

Нурмухамед Постамбек, старший инженер Енбекшинского отдела департамента ЧС:

«Вокзал выбрали потому, что это место большого скопления людей, до которых важно донести информацию. В целом, рейды направлены на профилактику отравление угарным газом, так же мы говорим о необходимости проверки газового и печного оборудования, чтобы предотвратить пожары и отравления».

Железно-дорожная станция «Шымкент» — не только место большого скопления приезжих людей, но и точка отправления вахтовиков. Рабочим важно помнить о правилах использования приборов для обогрева и приготовления пищи. В памяти казахстанцев еще свежа трагедия на трассе в Иргизском районе. 52 узбекистанца не смогли выбраться из горящего автобуса.

Правила безопасности стоит повторить и сотрудникам вокзала. Многие из них живут в частном секторе и пользуются газовыми приборами. У всех есть семьи, и никто не хочет, чтобы трагедия в Астане повторилась, где огонь унес жизни пятерых маленьких сестер. Шансов выжить у девочек не было, дом полностью выгорел, кровля обрушилась

Старший билетный кассир станции «Шымкент»: На вокзале всегда много людей и все они должны быть информированы. Нужно чаще проводить подобные мероприя».

Только с начала этого отопительном сезоне угарный газ унес жизни 18 жителей Туркестанской области, шестеро из них дети. В Шымкенте погили 10 человек.