Ранее международная воздушная гавань находилась в республиканской собственности. Аэропорт г. Шымкента передан в коммунальную собственность, согласно постановлению правительства РК №747 от 14 ноября 2018 года, передает abctv.kz.

«Передать в установленном законодательством порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность г. Шымкент государственный пакет акций акционерного общества «Аэропорт Шымкент» в размере 100%. Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов РК совместно с акиматом г. Шымкент в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления», — говорится в тексте документа.

Аэропорт “Шымкент” является международным аэропортом, принимающим все типы воздушных судов без ограничения. Имеется сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008 и сертификат единого международного образца IQNet.

Из аэропорта «Шымкент» осуществляются регулярные рейсы во все областные центры Республики Казахстан, а также в города СНГ, дальнего и ближнего зарубежья: Москва, Новосибирск, Стамбул, Анталия, Урумчи, Дубай.