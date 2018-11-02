Согласно данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.

Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению государственных облигаций местного исполнительного органа города Шымкента, сообщается на сайте KASE, передает abctv.kz.

Акимат города Шымкента привлек на KASE 01 ноября 5,8 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020525 (UKK024_052) под 0,35% годовых. Согласно данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена.