ETF (Exchange Traded Fund) — биржевой инвестиционный фонд, собирается на основе определенного биржевого индекса и торгуется как обычные ценные бумаги.

FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF – первый в мире биржевой фонд, фокусирующийся на индексе крупнейшей среднеазиатской фондовой биржи Kazakhstan Stock Exchange (KASE). C 2018 года торгуется на Московской бирже и на Казахстанской фондовой бирже. ETF создан ИК «Фридом Финанс» совместно с компанией FinEx.

FinEx обеспечил работу инфраструктуры фонда, которая позволяет максимально точно отслеживать индекс KASE, добился авторизации индекса KASE и нового ETF Центральным банком Ирландии, выстроил взаимодействие со всеми необходимыми элементами экосистемы ETF. Управление осуществляет FinEx Investment Management, имеющий лицензию FCA (Великобритания).

Это первый в истории ETF на активы казахстанского рынка, выпущенный по английскому праву. Он обладает фундаментальным для всех продуктов линейки FinEx ETF свойством – надежностью. Фонд выпущен в Ирландии, мировом центре создания ETF. Активы надежно хранятся и управляются глобальным лидером Bank of New York Mellon, который на сегодняшний момент носит звание «лучший банк-кастодиан».

Ценным бумагам присвоен тикер IE_FXBF, торги по ним проходят в секторе «ценные бумаги инвестиционных фондов». ETF на индекс KASE включает в себя акции 8 крупнейших компаний, обращаемых на Казахстанской фондовой бирже, таких как АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казахтелеком», АО «Кселл», «KAZ Minerals PLC», АО «НАК «Казатомпром»», АО «КазТрансОйл» и АО «KEGOC». ETF не выплачивает дивиденды, полученные от компаний, а закупает на них дополнительные бумаги, т. е. реинвестирует обратно в индекс KASE. C момента запуска на KASE ценная бумага IE_FXBF выросла на 20,23%.

FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF – это уникальная возможность покупать акции нескольких крупнейших компаний как одну ценную бумагу, говоря по-простому, своеобразная «корзина с акциями», в которой можно купить «весь рынок целиком». При этом поддержание индексной структуры портфеля происходит внутри ETF без усилий со стороны инвестора, поэтому приобрести ETF могут как начинающие, так и уже опытные инвесторы.

Почему покупать?

FinEx Physically Backed Funds Тикер: IE_FXBF Потенциал: 9% Текущая цена: 1 256,87 тг Целевая цена: 1 369 тг

Удобный способ инвестирования в индекс KASE. Фонд сфокусирован на копировании доходности индекса Казахстанской фондовой биржи, в который входят 8 самых крупных и ликвидных казахстанских бумаг. ETF позволяет инвестировать сразу в один инструмент, представляющий 8 акций индекса, распределенных в портфеле фонда соответственно их размещению в индексе.

Инвестирование в ETF позволяет правильно распределить доли в портфеле соответственно базовому индексу, нивелируя возможные проблемы, связанные с большой разницей стоимости акций, занимающих одинаковую долю в индексе. При создании такого инвестиционного портфеля в ETF риски сводятся к практическому минимуму. К слову, если акции одной компании сильно падают в цене, то доходность по остальным ценным бумагам выравнивает стоимость портфеля и не дает ему просесть.

Ралли рынка продолжается. 2 сентября индекс KASE пробил долгосрочную нисходящую трендовую линию, соединявшую максимумы мая 2018 года и апреля 2019 года. С технической точки зрения открывается обширное пространство для роста индекса в долгосрочном периоде. Основными движущими факторами роста индекса сейчас остаются компании KAZ Minerals и «Казатомпром», которые продают экономически важные сырьевые продукты, символизирующие восстановление мировой экономики. Последние 2 года, начиная со второй половины августа вплоть до конца января, индекс оставался в растущем тренде. В этом году также можно наблюдать хороший импульс роста в конце августа, который может перерасти в новое сезонное ралли. В прошлом году в период с конца августа по середину января индекс KASE вырос на 12%.

IE_FXBF на KASE 07/09/2020



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