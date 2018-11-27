Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов рассказал о том, что ждет посетителей строящегося в городе Диснейленда и цитадели, передает Tengrinews.kz.

«Мы приступили к проекту по созданию шымкентского Диснейленда и аквапарка. Я думаю, только в Шымкенте можно построить такой огромный аквапарк, где можно 3-4 месяца спокойно купаться, никуда за рубеж не выезжая», — сообщил аким на брифинге СЦК.

«В Диснейленде будет отель «Дом для хоббитов». Вы заходите в маленькую дверь, но внутри большая комната. Это для детей будет очень интересно», — заверил он. Также Абдрахимов рассказал о проекте шымкентской цитадели. «Ни один город Казахстана не имеет такой цитадели, как Шымкент. Мы два года назад начали археологические раскопки, там была просто горка, вокруг нее люди начали строить дома. К 2020 году там будет музей под открытым небом. Все наши граждане и других стран захотят увидеть цитадель, там 5-6 пушек мы обнаружили, мы их все выставим», — добавил аким.

Напомним, в 2018 году Шымкент стал городом республиканского значения, Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, областным центром региона стал город Туркестан.