Когда осенью мы обрезаем виноград, приходит время также заготовки побегов для последующего размножения культуры. Сохранить их можно разными способами, с которыми мы и ознакомимся.

Заготавливать нужно побеги, которые выросли и вызрели в течение лета. Они должны иметь однородную окраску. Ослабленные, больные и толстые побеги лучше не брать.

Нужно нарезать черенки 55-65 см длиной, убрать с них усики и пасынки. Их связывают и подписывают сорт. Чтобы не развивался грибок, необходимо обработать черенки фунгицидом. Вот несколько способов хранения.

В ящике

Можно уложить пучки побегов в большом ящике из дерева. Его высота должна быть не менее 1м, а ширина – чуть больше длины нарезанных черенков. На дно насыпают слой песка толщиной 15 см. На расстоянии 6-7 см от стенок ящика нужно уложить черенки. Их укладывают слоями, каждый из которых перекладывают мхом или песком. Субстрат должен быть влажным. Сверху укладывают мох и закрывают крышкой. Ящик должен проветриваться.

В прикопе

Это довольно простой, но очень хороший способ хранения. В земле черенки защищены от пересыхания и понижения температуры. Важно выбрать такой участок, который не будет подтопляться водами. На него не должны дуть северные ветры. Ширина ямы должна превышать длину пучков на 30 см. Глубина ямы должна быть такой, чтобы все заготавливаемые пучки в нее поместились. Но при этом она не должна быть глубже 120 см. На дно нужно насыпать песок, далее укладывают лапник. Сверху укладывают ряд пучков.

Если на улице в этот период погода очень сухая, перед тем, как уложить черенки на зиму, их необходимо опустить на 3-5 часов в прохладную воду. Ткани насытятся влагой, после чего будут лучше храниться.

Пучки выкладывают слоями, пересыпая их землей и песком. Свободное место меду стенками ямы и лозами нужно тоже засыпать песком или переложить опилками. Последний слой тоже засыпают или укрывают опилками. Сверху нужно насыпать слой почвы толщиной около 15 см. Когда температура начнет опускаться до отметки 0°С, необходимо дополнительно насыпать около 30-50 см земли. Черенки вынимают с наступлением весны, когда температура земли увеличится до 2-3°С. Если черенки оставить, это может привести к образованию плесени.

Под пленкой

Если у вас нет подходящего деревянного ящика, можно использовать пленку. Побеги нужно уложить на пол подвала слоями, так же, как и в предыдущих случаях, переложив пучки сырым мхом или влажными опилками со всех сторон. Сверху все это накрывается полиэтиленом. Но так как побеги должны проветриваться, необходимо в пленке проделать отверстия.

Мешки из полиэтилена

В них тоже можно сохранить в течение зимы заготовленный посадочный материал. В каждый мешок необходимо уложить пучок. Мешок не нужно слишком плотно завязывать, а для обеспечения вентиляции в нем проделывают несколько отверстий.

В холодильнике

Если побегов у вас не очень много, их можно положить и просто в холодильник. Сначала их необходимо перемотать слоем мокрой ткани, а затем уложить в полиэтиленовый пакет достаточного размера. Пакет или не очень плотно закрывают или делают в нем небольшие отверстия. Хранят черенки в холодильнике на нижней полке. В течение зимы нужно время от времени вытаскивать черенки, чтобы проверить их состояние. Ткань при необходимости смачивают в воде.

Те пучки посадочного материала, которые вы уложили в подвал или погреб, тоже необходимо время от времени проверять. При необходимости субстрат тоже увлажняют. Нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже 0°С. Нельзя также, чтобы она увеличилась до 4°С. Иначе глазки на черенках начнут прорастать, и могут развиться различные заболевания. А это приведет к тому, что материал будет непригоден для посадки.