Эксперты обсудили перспективы градостроительства и архитектуры Туркестана.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев провел неформальную встречу со специалистами сферы архитектуры. В ходе встречи рабочая группа, в состав которой вошли Заслуженный деятель искусств РК Ерболат Толепбай, вице-президент Союза архитекторов РК Бахытжан Аширбаев, руководитель областного управления архитектуры и градостроительства Еркин Жусупов и руководитель областного управления строительства Токтар Усибалиев, ознакомилась с особенностями архитектурного облика и порядка расположения объектов, предусмотренных в генеральном плане города Туркестан.

Во время встречи эксперты обсудили места расположения проектов в областном центре, строительство которых будет вестись по трем направлениям. В частности, вблизи мавзолея Х.А.Ясави, государственного историко-культурного музея-заповедника «Хазрет Султан», а также на территории административно-делового центра.

Специалисты обсудили и строительства дорог в Туркестане, так как в областном акимате намерены уделить внимание строительству объездных дорог, развитию инфраструктуры и дальнейшему благоустройству города.

По итогам встречи глава региона поручил руководителю областного управления архитектуры и градостроительства Е. усупову подготовить качественные и новые архитектурные проекты международного уровня. Наряду с этим, рабочей группой были рассмотрены проекты размещения зданий, разработка которых велась в рамках объявленного международного конкурса.

Отметим, что на сегодняшний день в Туркестане насчитывается 875 улиц протяженностью 764 км, одна объездная 12 километровая дорога, построенная в рамках транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай».

Напомним, что основная цель концепции развития города Туркестана — определение основных направлений дальнейшего развития города как центра тюркского мира, сохранение исторического, культурного и духовного наследия, а также формирование Туркестана как одного из важных областных центров. В концепции развития были определены вопросы международной, туристической и региональной перспективы города, рассмотрены вопросы социально-экономического потенциала города, планомерная организация его территории и разделение на градостроительные зоны.

Пресс-служба акима Туркестанской области