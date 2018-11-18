Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев рассказал о внедрении услуги по заочному установлению инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в пилотном режиме она запущена в четырех регионах — Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях. Сбор данных о пациенте осуществляется в поликлинике и передается в информационные системы Минтруда вместе с направлением на установление инвалидности», — сказал он на воскресной встрече с людьми с особыми потребностями. По его словам, заявления будут распределяться централизованно среди независимых специалистов и без территориальной привязки к заявителю. Врачи и эксперты не будут знать, чье дело они рассматривают.

«Это исключает человеческий фактор и снижает коррупционные риски. На сегодняшний день принято 345 заявок на оказание услуг в таком формате», — добавил вице-министр. «Кроме того, отделы медико-социальной экспертизы одновременно при освидетельствовании пациента принимают документы на назначение выплат из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования. Тем самым исключая дополнительные обращения человека в несколько организаций», — заключил он.

Напомним, министерство проводит пилотные проекты по обучению людей с особыми потребностями цифровым специальностям. «Мы уже пилотируем этот проект. Условно говоря, из обученных в рамках пилота 80% граждан начали получать реальные доходы. Среди них есть мамы, особенно те мамы, которые надолго не могут выйти из дома. Их тоже обучали. Из этого общего количества 80 процентов начали получать реальные доходы. И сейчас мы хотим этот проект масштабировать, причем, самое главное, мы будем масштабировать не только в крупные города, но и на районы. Нам важно показать в целом, что можно зарабатывать не только сидя в Астане или Алматы. Можно зарабатывать дома, в райцентре например. Главное, нужен только доступ в интернет или смартфон», — сказал Н. Мукушев в субботу на Форуме Digital Arena 3.