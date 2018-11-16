Кайрат Сапарбаев презентовал альбом авторской песни «Гимн любви».

Презентация презентации рознь. Можно, конечно, пригласить на нее чиновников. Прождать час-другой, а все остальное время наблюдать за их реакцией и пламенными речами.

А можно провести презентацию совершенно иначе: собрать друзей и единомышленников, без пафоса и натуги общаться. Именно так поступил Кайрат Сапарбаев, когда предстал перед ними в новой ипостаси — автора и исполнителя песен.

Шымкентцы знают Кайрата Сапарбаева, как первопроходца в бизнесе. Именно он стал одним из первых в городе, кто открыл первый отель, торговый центр, а потом и детский развлекательный комплекс. А годы спустя Кайрат открыл нам новую сторону своей творческой натуры — издал книгу, а потом вторую. И вот теперь Кайрат Сапарбаев предложил друзьям послушать свои песни. Их мнение — главный критерий для автора.

Молдияр Оразалиев: «Кайрат Сапарбаев — очень одаренный человек, в нем есть все! Какие книги написал, воплотил образы всех наших знакомых, родных, близких. Я читал и знал о ком идет речь. Он и раньше песни пел, подпевал, но то, что он сам пишет песни, я не знал. Когда их послушал, а я сам музыкант, увидел всю их красоту. Есть мелодия, есть слова, есть смысл. Особенно берет за душу песня про маму, которую он потерял очень рано. Эту песню мы слушали с женой и были в трансе от того что все в этой песне идет от самого сердца».

Действительно, только от тех песен и напевов, что затрагивают струны души, могут навернуться на глаза слёзы. В этих песнях столько эмоций, чувств, которые так близки всем слушателям. Они о любви, молодости, родителях и детях. И главное, что их объединяет — гармония во всем. Вне зависимости от того в каком музыкальном жанре они исполняются.

Внимательный зритель

Максат Рысымбетов, музыкант группы «Фонограф»: «Приятно удивлен, на самом деле знал Кайрата, как писателя, как поэта. Но то, что он еще и музыкант — неожиданность. Это стало для пеня приятной новостью, как и приглашение на презентацию. Буду слушать его треки. А пока впечатления самые хорошие«.

Как заметил на презентации Кенес Исмаилов, Кайрат Сапарбаев меценат в истинном понимании этого слова. Он, как человек творческий, аккумулируют вокруг себя таких же людей, помогает им, давая работу. В клипах Кайрата Сапарбаева снялись и артисты нашего театра, артисты из Ташкента и обычные горожане.

Кадр из клипа

Нина Казорина: «Кайрат Сапарбаев привык нас удивлять, после его замечательной прозы вдруг появились стихи и еще и песни. Я думаю, что тандем образовался замечательный. Аранжировщик Вадим Трояновский добавил много интересного. В его аранжировке шансон звучит, как классический и он обязательно пойдет в народ. Точнее уже пошел судя по тому, как ему подпевал Молдияр Оразалиев. Хорошим было танго, прозвучало красиво, думаю, что это серьезная заявка. В общем мне понравилось. И его песни, и то, как прошла презентация».

Альбом песен — не коммерческий проект Кайрата Сапарбаева. Он выпущен малым тиражом в 500 экземпляров. Но судя по тому, как уже на презентации ему подпевал Молдияр Оразалиев, песни пошли в народ. Бизнесмен, писатель, поэт-песенник, а что дальше?

Кайрат Сапарбаев и Тахир Узденов

Кайрат Сапарбаев, автор песен: «Думаю, что мы продолжим работать с Вадимом Трояновским, Тахиром Узденовым. Может выпустим еще один диск. А потом будем экспериментировать. Город Шымкент стал миллионником и есть все возможности для эксперимента и творчества».

Выпуск альбома стал возможен благодаря творческому тандему автора и Вадима Трояновского, он стал музыкальным аранжировщиком всех песен, и поддержке барда Тахира Узденова. При таком раскладе, успех и любовь слушателей гарантированы.

Ирина Казорина