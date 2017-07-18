В Шымкенте поклонник подарил Баян Есентаевой арбуз, выполненный в карвинге. Такой необычный подарок известный казахстанский продюсер получила во время презентации своей книги «Обо мне и не только».

Шымкент стал третьим городом, в котором Баян проводит презентацию и устраивает автограф-сессии. Продажи ее автобиографической книги стартовали 5 июля и уже бьют рекорды продаж. Сама Баян называет книгу «жирной точкой» в ответах на все вопросы, которыми ее мучили несколько месяцев подряд.

«Людей очень интересует моя личная жизнь, моя жизнь в общем, — отметила Баян, — думаю, что они найдут ответы на все вопросы. Я дала уже пару тысяч интервью и все же были темы, которых я никогда не касалась, были мысли и чувства, которыми я не делилась. В книге есть всё…»

Баян отметила, что в юг Казахстана влюбилась с первого взгляда. А наш Шымкент и вовсе «центр вселенной». Автор книги уверена — в Шымкенте есть все для счастливой жизни, поэтому южане настолько гостеприимны, любознательны и веселы.

А от удивительного подарка на презентации Баян решила не отказываться. Тем более, что презент получился очень символичным. Ранее, во время пресс-завтра с журналистами, Баян рассказывала, что узнать об обилии арбузов на юге для нее было сродни оскорблению.

«У вас здесь все есть! И когда я услышала, что арбузами в Шымкенте скот кормят!!! Это было выше моего понимания! Очень обидно! У нас в Уральске мы в детстве яблоко съедали — одна палочка оставалась… один раз в Новый год. И арбуз был один раз в год… И дыню я впервые увидела в пять лет — мама привезла) Так что вам даже стыдно жаловаться)», — подметила Баян в пожелании южноказахстанцам.