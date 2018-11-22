Лекция Аси Казанцевой: «Как мозг нас обманывает? Ошибки восприятия и когнитивные искажения».

В субботу, 24 ноября 2018 года, студия граффити «Cross», Управление по делам семьи, детей и молодежи г. Шымкент, «Молодежный ресурсный центр» приглашают шымкентцев на встречу с известным научным журналистом, лауреатом премии “Просветитель”, автором двух книг-бестселлеров об иррациональном человеческом поведении Асей Казанцевой.

Ася Казанцева выступит в Шымкенте со своей самой популярной лекцией «Как мозг нас обманывает? Ошибки восприятия и когнитивные искажения».

Как мозг нас обманывает? Ошибки восприятия и когнитивные искажения. Если вы начали разговаривать с одним человеком, а потом его подменили на другого – заметите вы это или нет? Почему для того, чтобы определить цвет сигнала на светофоре, нужен развитый мозг? Почему люди с шизофренией невосприимчивы к некоторым оптическим иллюзиям? И почему восприятие реальности зависит от наших ожиданий едва ли не больше, чем от того, что мы видим на самом деле?

Мероприятие займет около 2,5 часов.

Час на лекцию, полчаса-час на вопросы из зала и полчаса на общение с желающими сделать селфи, получить автограф или задать вопрос лично.

Время: 24 ноября 16:00

Контакты: +7707 323 97 83

Место: ул. Туркестанская д.1, Молодежный ресурсный центр

Вход свободный.